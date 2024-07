Kommunalpolitik Zehn Bürger wollen ihr Dorf verbessern

Fraktionsvorsitzenden sind Siegfried Broßius und Alexander Lang für die CDU sowie Beatrix Kemmer und Friederike Hoffstetter für die SPD. Vier Frauen sind Ortsrat: Beatrix Kemmer, Friederike Hoffstetter, Kirsten Doods und Franziska Fiack (beide CDU). Mehr Frauen gibt es in keinem der vier anderen Kleinblittersdorfer Ortsräte. Zudem ist der Auersmacher Ortsrat die einzig verbliebene CDU-Hochburg in der Gemeinde. Sieben Sitze hat die CDU in Auersmacher. In Bliesransbach ist es einer, in Kleinblittersdorf und Sitterswald sind es zwei. In Rilchingen-Hanweiler hat die CDU drei Sitze. Unold und der Ortsrat wollen wichtige Vorhaben voranbringen. „Die Fertigstellung der Kindertagesstätte im Ruppertshof und die Erneuerung der St.-Barbara-Straße sind zwei große Themen, die wir vor uns haben. Zudem wird Auersmacher im Jahr 2027 1250 Jahre alt. Vielleicht gelingt es uns, bis dahin wieder ein Dorffest auf die Beine zu stellen. Es gibt mittlerweile Jugendliche im Ort, die sich an das legendäre Auersmacher Dorffest gar nicht erinnern können.“