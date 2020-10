Halloween : Familie Trompeter lässt das Blut gefrieren

Mit Spinnennetzen hat es vor sechs Jahren angefangen. Inzwischen gehen durch den Vorgarten von Familie Trompeter zu Halloween sogar Skelette mit ihren Hunden spazieren. Foto: Heiko Lehmann

Bliesransbach Hexen kochen eine qualmende Suppe, ein Skelett zieht eine Leiche in einen Sarg und tote Menschen rennen durch den Vorgarten, der zum Teil zu einem Friedhof geworden ist. Das wohl verrückteste und am aufwändigsten geschmückte Halloween-Haus des Regionalverbandes Saarbrücken steht im Hohlweg in Bliesransbach.

Michael Trompeter und seine Familie machen sich seit sechs Jahren den Spaß und bringen Halloween-Stimmung in den Ort. „Angefangen hat alles mit ein paar Spinnen und Spinnennetzen. Dann ist jedes Jahr immer etwas dazu gekommen. Es ist lustig, und uns und den Menschen gefällt es“, sagt Michael Trompeter.

Fünf schaurige Themen und etwa 100 Elemente sind in dem gruseligen Vorgarten verbaut, in dem Arme und Beine aus der Erde wachsen und Skelette mit ihrem Hund spazieren gehen. Drei Tage dauert der Aufbau, bis zum kommenden Dienstag ist der verrückte Halloween-Garten noch zu sehen.