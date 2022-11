Anzeige erstattet : Illegaler Müll macht immer mehr Kummer

Im Wald zwischen Sitterswald und Bliesransbach wurden 14 Eternitplatten (krebserregend) illegal entsorgt. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Manche Leute werden immer dreister. Jetzt haben Unbekannte im Wald zwischen Sitterswald und Bliesransbach 14 Eternitplatten entsorgt. Der Naturschutzbeauftragte hat Anzeige erstattet.

Die illegalen Müllablagerungen in den fünf Ortsteilen der Gemeinde Kleinblittersdorf nehmen weiter dramatisch zu. Erschreckend ist dabei vor allem die Zunahme der Müll-Vielfalt. Müllbeutel auf den Feldern und in den Wäldern gehören fast schon zur Tagesordnung, genau wie Möbel oder Matratzen an Containerstellplätzen für Altglas oder Altpapier. Am vergangenen Donnerstag wurden auf einem Feld bei Auersmacher Säcke voller Backwaren ausgekippt. Am vergangenen Mittwoch waren es in Bliesransbach auf einem Feld unzählige Muschelschalen. Am vergangenen Wochenende wurden im Wald zwischen Sitterswald und Bliesransbach 14 Eternitplatten entsorgt.

„Die Inhaltsstoffe der Platten sind krebserregend. Es handelt sich um eine Straftat. Ich habe sofort Anzeige erstattet und in den sozialen Medien nach Hinweisen gefragt. Ich bekam sachdienliche Hinweise“, sagt Patric Gross, der Naturschutzbeauftragte von Auersmacher. Es soll sich um einen weißen und einen orangen Transporter handeln. Es gibt auch Fotos mit einem Kennzeichen darauf. Wie der Naturschutzbeauftragte mitteilte, wurde die Beweislage von der Polizei als zu dürftig erachtet, man könne von Seiten der Polizei wegen solch einem Vorfall kein Kommando rausschicken. Es würde nicht immer alles so funktionieren, wie man es in Filmen sieht.

Die Saarbrücker Zeitung konfrontierte die zuständige Polizeidienststelle in der Karcherstraße in Saarbrücken damit. Dort hieß es: „Solche Bemerkungen sind natürlich nicht sachdienlich. Es gibt aber keine genauen Hinweise, wer diese Aussagen von der Polizei gemacht haben soll. Grundsätzlich wurde zu dem genanten Fall ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, bei dem auch das Kennzeichen eine Rolle spielt. Wir werden dieser Sache genau nachgehen“, so die Polizei. In den vergangenen Wochen wurde in Auersmacher auch zwei Mal am Tag eingebrochen. Zudem wurde vor einem Haus Sachen aus dem Vorgarten geklaut. Anwohner erzählten, dass in allen Fällen unbekannte Mofa-Fahrer in den Straßen gesehen wurden. Der Einbruch erfolgte später, als die Bewohner das Haus verließen. Scheinbar wurden sie beobachtet. Alle Fälle wurden angezeigt, doch Polizeimeldungen, um die Bevölkerung zu warnen oder zu informieren, gab es nicht.

Ein großer Haufen Muschelschalen wurde auf einem Feld bei Bliesransbach entsorgt. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorfs Bürgermeister Rainer Lang (SPD) Foto: Heiko Lehmann