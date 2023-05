Fußball Folgt der FC Kleinblittersdorf dem FCS II?

Direkt nach dem Saisonende in den saarländischen Fußball-Amateurligen finden in den kommenden Tagen eine ganze Reihe von Entscheidungsspielen statt. An diesem Freitag kämpft der FC Kleinblittersdorf, der in der Landesliga Süd Vizemeister hinter Top-Favorit 1. FC Saarbrücken II wurde, um den Aufstieg in die Verbandsliga Süd/West. Der FC trifft um 19 Uhr in Quierschied auf den SV Friedrichweiler, Vizemeister der Landesliga West.