„Falkner der Herzen“ in Rilchingen-Hanweiler „Unheimlich, aber wahnsinnig schön“: Therapie-Eulen begeistern saarländisches Seniorenzentrum

Rilchingen-Hanweiler · Solche Gäste hatten die Seniorinnen und Senioren im Pflegeheim St. Oranna in Richlingen-Hanweiler noch nie: Fünf Eulen sorgten hier für tierische Freude. Was der Besuch der Tiere in Seniorenheimen bewirken soll und wie sie trainiert werden.

17.03.2023, 11:37 Uhr

Begegnung der außergewöhnlichen Art: Im Pflegeheim St. Oranna der Barmherzigen Brüder Rilchingen lässt die angehende Falknerin Vanessa Ketter die Eule „Emma“ von Marianne Welter streicheln. Die Eulen sind handzahm. Foto: BeckerBredel

Von Lina Zywitza

Helga Dinscher freut sich schon sichtlich, als die „Falkner der Herzen“ mit ihren Eulen ins St.Oranna-Pflegeheim kommen. Doch als sie den grau-braunen Vogel dann in Händen hat, wird ihr Lächeln immer breiter: „Das ist das erste Mal, dass ich eine Eule streichel’ – und ich bin schon 87 Jahre alt.“ Normalerweise kommen die Seniorinnen und Senioren im Speisesaal zum Essen zusammen. Auch der Erzählkreis trifft sich hier, manchmal machen sie hier Gymnastikübungen oder Gedächtnistraining, aber Eulen, wie am Mittwoch, waren hier noch nie zu Gast.