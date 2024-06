Nachhaltig und grenzüberschreitend feiern Programm des Biosphärenfestes in Kleinblittersdorf vorgestellt

„Klimafreundlich, nachhaltig und regional – das sind auch in diesem Jahr wieder die Schlagworte für unser Biosphärenfest. Und das leben wir auch. Schon das Werbematerial für das Fest besteht aus zertifizierten Recycling-Produkten. Es wird auf dem Fest auch nur Mehrweggeschirr geben“, erklärt Pia Schramm vom Biosphärenzweckverband. Die mittlerweile 18. Auflage findet am Sonntag, 30. Juni, in Kleinblittersdorf statt. Am Donnerstag stellten die Veranstalter Biosphärenreservat Bliesgau und die Gemeinde Kleinblittersdorf das Festprogramm vor.