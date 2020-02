Fastnacht an der Oberen Saar : Hochwürden flachste mit Auersmachers Närrinnen

Fastnacht an der Oberen Saar

Matthias Scheer, Pastor in der Gemeinde Kleinblittersdorf, erwies sich bei der Auersmacher Frauensitzung als absolutes Bütten-Ass. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Katholische Frauengemeinschaft erteilt in Damensitzung nur einem Herrn das Wort. Pfarrer Scheer machte seine Sache gut.

Eine Woche vor Beginn des Straßenkarnevals ist es in Auersmacher Tradition, dass die Frauen die Sitzungsfastnacht übernehmen und im Ruppertshofsaal noch einmal richtig Gas geben.

Alle anderen Herren – ob nun in der Technik, beim Büfett-Dienst, bei der Brandwache oder in der Band –, mussten arbeiten. Der Pastor hat traditionell bei der letzten Büttenrede des Abends das Wort. Und Matthias Scheer verstand es, die Damen im Saal urkomisch zu unterhalten – allerdings nicht immer mit der gewünschten Pointe. „Wissen Sie, warum Frauen über 40 kein Verstecken mehr spielen?“, fragte der Pastor in den Saal. „Weil sie keiner mehr sucht“, ließ Hochwürden folgen und erntete viele Lacher. „Herr Pastor, Sie sind einfach eine Granate“, sagte Moderatorin Susanne Gross, und Co-Moderatorin Judith Schwarz war von Scheers starkem Auftritt ebenso angetan.