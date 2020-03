Turnmeisterschaften im Saarland : Junge Auersmacher-Turnerin holt sich den Meisterschaftstitel

Auersmacher/Dillingen Darüberhinaus qualifizierte sich die Zehnjährige für den Wettkampf um den Deutschlandpokal im Herbst.

Charline Wolf ist neue Saarlandmeisterin im Turnen geworden. In Dillingen setzte sich die Zehnjährige vom TV Auersmacher in einem spannenden Finale gegen Finya Münch (ebenfalls zehn Jahre) vom TV Pflugscheid durch. Die beiden Topathletinnen des Landeskaders sind Trainingspartnerinnen und Freundinnen und starteten in der Altersklasse 11.