Winterliga : Bouler aus Sitterswald sichern sich zweiten Platz

Im Mai will die Boule KG Sitterswald in die Ligarunde starten. Motivation dürfte es durch den nun erreichten zweiten Platz in der Winterliga geben. Foto: Heiko Lehmann

Sitterswald Die neue Boule KG Sitterswald konnte am vergangenen Wochenende ihren ersten großen Erfolg feiern. Am Ende der Winterliga sprang ein ausgezeichneter zweiter Platz für die Sitterswalder heraus.

Hoch motiviert ist die Boule KG Sitterswald am vergangenen Freitag in die Finalrunde der Winterliga 2019/20 gestartet. Vor dem letzten Spieltag lag die BKG Sitterswald auf dem dritten Platz der Tabelle, punktgleich mit dem Zweiten Schaffhausen.

Die Gegner am Freitag waren die Mannschaften von Messidor Saarbrücken und BC Saarlouis, die seit Jahren in der höchsten Liga-Klasse des Saarlandes zu Hause sind. Beide Partien mussten gewonnen werden um den zweiten Platz zu erreichen. Entsprechend nervös starteten die Sitterswalder in das Match gegen Messidor. Doch die Männer und Frauen von der Oberen Saar behielten die Nerven und setzten in beiden Spielen durch.