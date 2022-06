Schutz vor Mähdreschern : Wie Rehkitze mit der Drohne gerettet werden

Bliesransbach Tierschutz und Landwirtschaft gehen in Bliesransbach Hand in Hand: Bevor die Felder gemäht werden kommt die Rettung aus der Luft.

Bei den seit einer Woche fast schon tropischen Temperaturen im Regionalverband Saarbrücken haben die meisten Landwirte mit der Wiesenmahd begonnen, um ihre Heuspeicher wieder aufzufüllen. Das Problem dabei ist vielerorts gleichzeitig der Tod von vielen Rehkitzen, die im hohen Gras liegen und von den Mähwerken erfasst werden. Um dem Tierschutz gerecht zu werden, geht der Ort Bliesransbach in der Gemeinde Kleinblittersdorf seit vier Jahren mit positivem Beispiel voran. Dort arbeiten Landwirte, die Naturwacht Saarland und die Jagdgenossenschaft zusammen und stimmen sich ab. „Auch wir haben in der vergangenen Woche gemäht. Ich habe im Vorfeld den Bliesgau-Ranger Michael Kessler angerufen und ihn informiert“, erklärt Landwirt Torsten Kany aus Bliesransbach. Michael Kessler wohnt ebenfalls in Bliesransbach und ist zudem noch Jagdpächter. Er hat sich vor vier Jahren ein Drohne angeschafft, die er vor der Mahd über die Felder fliegen lässt und die mittels infrarot erkennt, wo die Kitze im hohen Gras liegen.

Kessler und viele seiner Jagdgenossen sind in diesen Tagen fast jeden Morgen ganz früh unterwegs. „Meistens geht es gegen vier oder fünf Uhr los. Wenn es zu warm wird, werden die Wärmestrahlungen der Kitze nicht mehr erkannt. Deshalb müssen wir so früh los“, erklärt Michael Kessler. Gleich sechs Rehkitze konnten die Jäger auf Kanys Feld erkennen und sie retten. „Wir tragen die Kitze aus dem Feld und legen sie in der Nähe wieder ab, so dass die Mutter es wieder auffindet. Die Ricke und das Kitz kommunizieren über Laute miteinander“, erklärt Michael Kessler weiter. In vier Jahren konnten die Bliesransbacher Jäger mittels der Drohne mehr als 80 Rehkitzen das Leben retten.