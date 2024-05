Ort hat wieder Einkaufsmarkt Bliesransbach hat wieder Tante Emma-Laden

Am Samstag hat mit dem „Steffis“ in Bliesransbach wieder ein Tante-Emma-Laden eröffnet. Und eines sei schon vorweggenommen: Es ist einer der außergewöhnlichsten Läden an der Oberen Saar. „Ich habe alles so eingerichtet, wie ich am liebsten auch einkaufen gehen würde. Auch bei der Auswahl des Sortiments bin ich genau durchgegangen, was man so an täglichen Dingen braucht“, erklärt Steffi Funk, die Inhaberin und Namensgeberin des etwas anderen Ladens.