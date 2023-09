Bliesransbach Drei Männer, drei Dörfer, ein Fest

Als es zwischen dem preußischen Bliesransbach und dem bayrischen Bliesmengen-Bolchen noch eine richtige Grenze gab, kämpften beide Orte in Kriegen gegeneinander. Und ein Schmugglerkreuz nahe der ehemaligen Grenze weist noch darauf hin, dass dort mitunter illegale Geschäfte vonstattengingen. In jüngeren Zeiten gab es zwar keinen Krieg mehr, aber die eine oder andere saftige Klopperei, in erster Linie wegen Frauen, war immer noch an der Tagesordnung. Auch das ist vorbei. An diesem Samstag feiern die Orte mit dem französischen Dorf Blies-Schweyen ein Freundschaftsfest an der Fährmannsbrücke zwischen Bliesmengen-Bolchen und Blies-Schweyen.