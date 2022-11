Wettbewerb in Berlin : Saarländer gehört zu Deutschlands besten Bau-Nachwuchstalenten

Wettbewerb in Berlin

Bei der AGV Bau Saar machen Florian Herrmann (l.) und Lukas Dincher eine Ausbildung zum Stuckateur. In der Mitte der Unternehmer Holger Dincher, der einen Handwerksbetrieb unterhält. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Häuslebauer aufgepasst: Einer der besten Bauarbeiter kommt aus dem Saarland. Im Wettbewerb in Berlin konnte Lukas Dincher sein Können am Montag beweisen.

Mit einer festlichen Abschlussveranstaltung ging am Montagabend in Berlin die 71. Deutsche Meisterschaft der Bauberufe nach drei Wettkampftagen zu Ende. In sechs Wettbewerbsdisziplinen wurden die besten Handwerksgesellen Deutschlands gekürt. Darunter auch ein Saarländer.