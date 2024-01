Blitz-Eis in Kleinblittersdorf Bei diesem Wetter traut sich fast keiner raus

Auch an den Tankstellen in Rilchingen-Hanweiler herrschte gähnende Leere. „Normalerweise haben wir bis zwölf Uhr mittags mehrere hundert Kunden. Heute waren es vielleicht 20. Einige Arbeiter von Unternehmen haben berichtet, dass sie nichts machen können, da kein Material angeliefert wurde“, erklärte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Hanweiler. Trotz der Unwetter-Warnung bis zum Donnerstagmorgen war der Spuk am Mittwochnachmittag schon fast wieder vorbei. Auch wenn sich noch nicht alle mit ihren Fahrzeugen auf die Straßen trauten. „Auf den Gehwegen ist es noch glatt, aber die Straßen sind zum größten Teil frei. Ich fand die Warnung der ganzen Bevölkerung durchaus gut, auch wenn es letztlich mit der Glätte nicht ganz so schlimm war wie befürchtet. Besser ein bisschen mehr Vorsicht, als wenn es nachher zu spät ist“, so ein Kleinblittersdorfer beim Einkaufen am Mittwoch. In den sozialen Medien im Internet gab es aber auch Kritik an der saarlandweiten Warnung. „Früher gab es auch Glätte und Schnee und da wurde nicht direkt die halbe Welt verrückt gemacht“, war dort unter anderem zu lesen.