Awo Sitterswald bietet Fahrt zum Zoo von Amnéville 

Ein Tagesfahrt der Awo Sitterswald führt in den Zoo von Amnéville. Dort leben auf fast 17 Hektar etwa 2000 Tiere aus allen Kontinenten und 360 Arten. Es gibt Löwen, Tiger, Nilpferde, Eisbären, Giraffen, Pinguine, Nashörner. Kinder können im Streichelzoo auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen. Weiterer Höhepunkt sind die weißen Löwen, die seit April 2013 in Amnéville sind. Die Raubtiershow sowie die neue Tiger-Welt sind ebenfalls zu sehen.

Treffpunkt ist am Samstag, 5. Mai, zum 8.45 Uhr an der Turnhalle Sitterswald. Abfahrt ist um 9 Uhr. Gegen 17.30 Uhr beginnt die Rückreise. Fahrt und Eintritt kosten für erwachsene Mitglieder 48 Euro, für Nichtmitglieder 53 Euro. Für Kinder zwischen drei und 16 Jahren geltende folgende Preise: Mitglieder 42 Euro, Nichtmitglieder 47 Euro.

Anmeldung unter Telefon (0 68 05) 43 89 bei Heike Kayser oder per E-Mail an kontakt@awo-sitterswald.de. Anmeldungen per E-Mail gelten nur nach Bestätigung, teilt die Awo mit.