Fest der Motorradfahrer Pastor Scheer segnet Motorräder

Diesen Witz erzählte Matthias Scheer, der Pastor in der Gemeinde Kleinblittersdorf, zur Eröffnung des Eckenfestes am vergangenen Wochenende in Auersmacher. „Ein Witz zu Auflockerung zu einem Festbeginn ist bei mir fast schon zur Tradition geworden“, sagte Matthias Scheer, bevor er knapp 50 Motorräder auf dem Auersmacher Marktplatz segnete.