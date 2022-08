Denkmalschutz im Ehrenamt : Tüchtige Auersmacher geben ihrem Wahrzeichen neuen Glanz

Auersmacher Der Altar ist aus der Zeit um 1790 und gehört mit den Figuren der Apostel Petrus und Paulus zum schönen Inventar der Kuchlinger Kapelle, des Wahrzeichens von Auersmacher. Teile der Innenausstattung dürften sogar den Dreißigjährigen Krieg schadlos überdauert haben, sagte Ralph Krauser.

„Die Reparaturen am Dach sind ebenso beendet wie die Steinmetzarbeiten am Wegekreuz und den Fenstern. Im Innern ist noch alles Baustelle. Die Arbeiten dauern wohl bis Ende September“, erklärte Krauser.

Nötig wurde die Renovierung nach dem Jahrhundert-Unwetter im Sommer 2018. Lange blieben die Schäden durch das Wasser im Mauerwerk unentdeckt. Als sie feststanden, hieß es: aufgraben, abdichten, Drainage einbauen und schließlich das Mauerwerk mit Spezialharz behandeln. Viele Auersmacher helfen bei den Arbeiten. Das war in der Vergangenheit nicht anders. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wurde die Kapelle zerstört. Auersmacher bauten sie wieder auf. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigten Auersmacher die Kriegsschäden. Nach den Renovierungen in den Jahren 1972 und 1983 läuft jetzt die nächste große Erneuerung. Denn die Kapelle ist beliebt. Dort gibt es Gottesdienste, schließen Menschen gern den Bund fürs Leben. Auch in ein paar Wochen treffen sich wieder Christen am alten Gemäuer. Sie feiern am Freitag, 2. September, ab 22 Uhr eine Sommernachtsmesse.