Ehrenamtliche schützen die Natur : Auersmacher retten Felder und Obst

Der Auersmacher Streuobstlehrpfad zeigt, was sich aus dem Obst machen lässt, das tonnenweise an den Bäumen hängt. Zum Leidwesen engagierter Dorfbewohner verfault zu viel davon. Das soll sich ändern. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Initiative entfernt Buschwerk und will die Früchte von den Bäumen verwerten.

Die Landschaftspflege-Initiative Auersmacher hat ihre letzten Arbeiten für dieses Jahr erledigt. Mitglieder entfernten auf einem Auersmacher Feld großflächig dichtes Gebüch. „Der Grundstücksbesitzer fragte uns, ob wir die Arbeiten übernehmen können, da er dazu nicht mehr in der Lange ist“, sagt Manfred Hoffmann von der Initiative. Solche Fälle erleben die Mitglieder der Landschaftspflege-Initiative immer häufiger. Eigentümer sind in die Jahre gekommen, oder es fehlt die Ausrüstung, um die Felder in Schluss zu halten. Die Initiative kümmert sich in solchen Fällen um die Grundstückspflege, entfernt Verbuschungen und mäht auch in den Folgejahren die nachwachsende Wiese. Ohne das Engagement der Initiative würde die Auersmacher Kulturlandschaft immer mehr überwuchert.