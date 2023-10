Neue Erntekönigin Natascha Niederländer neue Erntekönigin

„Im Vorjahr war meine beste Freundin Erntekönigin, und ich war auf ein paar Terminen dabei. Es hat mir so gut gefallen, dass ich in diesem Sommer direkt Ja gesagt habe, als ich gefragt wurde“, erklärte Niederländer. Sie arbeitet bei den Stadtwerken Saarbrücken im Bereich Erneuerbare Energien. „Wir sollten eigentlich viel öfter danken, für das, was wir haben. Wer dankt, lebt bewusster“, so die neue Erntekönigin, die am vergangenen Wochenende zwei Tage lang in Auersmacher gefeiert wurde. Die Landfrauen, der Bauernverein und der Jugendclub von Auersmacher richten in jedem Jahr das Erntedankfest aus.