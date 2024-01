Die großen Baustellen in der Gemeinde Kleinblittersdorf Auersmacher gibt Gas bei Großprojekt

Der Jahreskalender von Auersmacher ist mit mehr als 100 Veranstaltungen wieder voll gepackt. Los geht es an diesem Wochenende, 20. und 21. Januar, mit dem größten Hallenfußballturnier in der Gemeinde. Der SV Auersmacher lädt zum Kurt-Doub-Gedächtnisturnier in die Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf ein. Am Freitag, 26. und Samstag, 27. Januar folgen im Ruppertshofsaal die beiden Kappensitzungen des Karnevalsvereins „Die Kowe“. Die größte Fastnachts-Hallen-Veranstaltung findet am Freitag, 9. Februar, mit der Aurica Caeremonia ebenfalls im Ruppertshofsaal statt.