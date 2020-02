Fastnacht : Mexikanische Hühner und ein frommer Hahn im Korb

Auersmacher Frauenpower und ein witzelnder Pfarrer - die Fastnachtssitzung der katholischen Frauengemeinschaft war ein voller Erfolg.

Eine Woche vor Beginn der Straßenfastnacht ist es in Auersmacher Tradition, dass die Frauen die Sitzungsfastnacht übernehmen und im Ruppertshofsaal noch einmal richtig Gas geben. Die katholische Frauengemeinschaft lädt seit genau 45 Jahren zu dieser außergewöhnlichen Frauensitzung ein, zu der nur ein Mann eingeladen ist, und das ist Pastor Matthias Scheer. Alle anderen Männer in der Technik, beim Buffet-Dienst, bei der Brandwache und in der Musikband, mussten arbeiten.