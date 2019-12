Geselligkeit : xx

Festgottesdienst zu Thomas Becket mit englischer Kirchenmusik

NEUWEILER. Morgen, am 29.12., feiert die katholische Gemeinde St. Hildegard und Thomas Becket in einem Festgottesdienst ihren englischen Kirchenpatron Thomas Becket, der am 29.12. 1170 als Erzbischof von Canterbury ermordet wurde. Umrahmt wird der Gottesdienst durch Orgelmusik englischer Komponisten sowie Flötenmusik von Andrew Lloyd Webber. Dieser letzte Gottesdienst im Jahr 2019 in Neuweiler beginnt um 10.30 Uhr. Im Anschluss daran lädt das Gemeindeleitungsteam zu Begegnung und Gesprächen im Rückraum der Kirche alle Gottesdienstbesucher herzlich zu einem Umtrunk ein.