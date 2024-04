Fußball Vom Friseurstuhl auf die Trainerbank

Nach einem Jahr Pause wird es in Rilchingen-Hanweiler ab der kommenden Saison wieder Aktiven-Fußball geben. In der vergangenen Woche präsentierten die Sportfreunde (SF) Hanweiler mit Antonio Runco ihren Trainer. Der 31-Jährige wohnt in Auersmacher, nur fünf Autominuten von Hanweiler entfernt.