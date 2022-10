Auersmacher hat neue Erntekönigin : Amelie Gross ist die neue Erntekönigin

Auersmacher Auersmachers Ortsvorsteher Thomas Unold überreicht der 21-Jährigen Krone und Schärpe.

Dem Ortsvorsteher ist es in jedem Jahr auch vorbehalten, die neue Erntekönigin zum ersten Tanz zu führen. Etwa 400 Gäste kamen am Samstag und am Sonntag in den Ruppertshofsaal zum Erntedankfest. Nach der Krönung am Samstag wurde am Sonntag mit den Kuchlinger Musikanten gefeiert.