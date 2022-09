Schlagernacht in Rilchingen-Hanweiler : Am Samstag führt sie ein letztes Mal durch den Konzertabend

Querflötistin Sarah Walter moderiert an diesem Samstag bei der Schlagernacht nach elf Jahren ihr letztes Konzert für das Saar Wind Orchestra. Foto: Heiko Lehmann

Rilchingen-Hanweiler Als Querflötistin bleibt Sarah Walter aber dem Saar Wind Orchestra erhalten. Für die Schlagernacht gibt es noch Karten.

Von Heiko Lehmann

Am Dienstagabend ist auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler richtig was los. Die Musiker des Saar Wind Orchestras rücken zur Probe an. Der eine hat einen großen Rucksack, in dem eine Tuba ist, ein anderer schleppt einen Kontrabass. Sarah Walter hat es da wesentlich leichter. Sie spielt Querflöte. „Ich mag diese letzten Proben vor großen Events. Da kribbelt es bei allen, und jeder möchte seine beste Leistung abrufen“, sagt Sarah Walter.

An diesem Samstag, 19 Uhr, steigt in der Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler die große Schlagernacht des Saar Wind Orchestras. „Wir haben viele solcher Events, wo wir mal etwas anderes anbieten, als unsere klassischen Konzerte. Es gab schon eine Movie-Nacht oder eine Rocknacht. Unser Neujahrskonzert ist auch immer etwas ausgefallen“, erzählt die 35-Jährige. Sie spielt im großen Orchester mit und hat darüber hinaus seit elf Jahren noch eine ganz andere Aufgabe. Sie ist die Moderatorin des Abends und erklärt den Gästen, was auf der Bühne passiert. Zehn Mal hat sie schon die berühmte Maibowle in Hanweiler moderiert und dazu kommen noch die „Eventkonzerte“. Walter: „Das ist im Vorfeld schon etwas Arbeit. Ich gucke mir jedes Stück genau an, suche Zitate dazu von berühmten Persönlichkeiten heraus und erzähle auch schon mal die ein oder andere Anekdote.“

An diesem Samstag moderiert sie zum letzten Mal ein Konzert des Saar Wind Orchestras. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Mir hat das alles wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber jetzt soll eine neue Ära beginnen“, sagt sie. Dass sie fast rund um die Uhr beschäftigt ist, führt sie nicht als Grund für das Aufhören an. Sie spielt Querflöte, seit sie zwölf Jahre alt ist. Als Fünfjährige hatte sie bei der Dudweiler Karnevalsgesellschaft Grüne Nelke ihren ersten Tanzauftritt. Es folgten viele Büttenreden und Tanz- und Gesangsauftritte. Und wie kommt man als Dudweiler Mädchen ins Orchester nach Rilchingen-Hanweiler? „Mein Opa Adolf Britz stammte aus Auersmacher und zog der Liebe wegen nach Dudweiler. Er hat mich mal nach Hanweiler ins Orchester gefahren, weil dies seiner Meinung nach das beste im Umkreis ist“, erzählt Walter.

Apropos der Liebe wegen: Die in Dudweiler geborene Sarah Britz ist wieder zurück zu ihren Wurzeln und hat den Präsidenten des Auersmacher Karnevalsvereins „Die Kowe“, Daniel Walter, geheiratet. Beide wohnen in Auersmacher und haben bereits Nachwuchs. „Wenn das Opa Adolf noch erlebt hätte, der hätte bestimmt Freudensprünge gemacht“, sagt Sarah Walter und muss lachen. Sie ist mittlerweile auch bei den „Kowe“ aktiv. Beruflich hat sie Deutsch und Religion auf Lehramt studiert und arbeitet in der Herbert-Binkert-Schule in Güdingen. Sie ist Koordinatorin in der Schulleitung und unterrichtet Deutsch, Reli, Kunst und Musik.

Fastnacht und Orchester, das sind ihre größten Hobbys. Und auch wenn am Samstag ihr letztes Konzert als Moderatorin ist, ans Aufhören denkt die 35-Jährige noch nicht. „Ich möchte weiter Musik machen und auch bei der Fastnacht dabei sein. Aber es soll nicht zu viel werden und in Stress ausarten“, sagt sie. Vor ihrem letzten Konzert ist sie nervös wie immer „Das muss so sein, sonst kannst du keine gute Leistung abrufen. Aber dieses Mal ist schon etwas Wehmut dabei, da es ja das letzte Mal ist“, sagt Sarah Walter.