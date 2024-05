Förderverein und Stadt arbeiten eng zusammen Am Freitag öffnet das Kleinblittersdorfer Freibad

An diesem Freitag beginnt die Freibad-Saison in Kleinblittersdorf. Zwischen 20 000 und 40 000 Menschen werden bis September erwartet. Vor allem auf die jüngsten Wasserratten wartet eine echte Sensation. Der Förderverein hat für 10 000 Euro eine Wärmepumpe angeschafft, die im Kinderplantschbecken für eine konstante Temperatur von 25 Grad sorgen soll. „Die Idee von der Wärmepumpe haben wir schon seit einigen Jahren. Wir mussten das Geld aber zuerst einmal ansparen. In diesem Jahr hat es endlich geklappt“, sagt Jutta Bost. Sinnes- und Picknick-Bänke, Flutlichter, Spielgeräte für den Spielplatz, Umkleidekabinen oder Fahrradständer – der Förderverein für das Freibad hat seit dem Jahr 2015 viele Projekte im Bad realisiert. „Es ist eine tolle Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verein. Zusammen haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht“, sagt Rainer Lang (SPD), der Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf. Am Donnerstagabend waren im Bad alle Arbeiten pünktlich zum Saisonstart abgeschlossen. „In dieser Woche wurden noch fünf neue Duschen installiert und ein neues und größeres Gefahrenstoff-Lager haben wir auch“, sagt Marcus Frey. Gefahrenstoff-Lager hört sich gefährlich an für eine Freibad. „Im Gegenteil: Wir verwenden statt Chlorgas nur noch Chlorgranulat. Bislang konnten wir bei uns 400 Kilo Granulat lagern, jetzt sind es zwei Tonnen. Der Hintergrund ist, dass das Granulat aus China kommt und nicht immer selbstverständlich zur Verfügung steht. Deshalb haben wir das Lager vergrößert“, erklärt der Betriebsleiter.