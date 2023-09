Bürgersteige zweimal aufgerissen Glasfaser-Ausbau sorgt für Unmut

Eine Frau aus der Lothringer Straße berichtet, das ihr Zaun durch die Arbeiten zum Teil beschädigt wurde. „Sollte es zu Schäden im Rahmen der Bauarbeiten kommen, so steht betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ein entsprechendes Formular auf unserer Internetseite zur Verfügung, um uns den Schaden zu melden“, so die Deutsche Glasfaser weiter. Das Unternehmen teilte ausdrücklich mit, dass sich die Vorwürfe bezüglich der Baumaßnahmen an zwei Unternehmen richte und nicht nur an die Deutsche Glasfaser. So zum Beispiel bei einem nur dürftig wieder hergestellten Bürgersteig in der Oberdorfstraße in Kleinblittersdorf. Bürger verglichen die Bürgersteige mit einer Berg- und Talbahn. Einige Bürger befürchten auch, dass sie nach Abschluss der Arbeiten zur Kasse gebeten werden, um die Bürgersteige wieder in ihre ursprüngliche Form zu versetzen.