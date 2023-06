Busse bleiben oft stecken Parkverbot nervt Anwohner

Autos parken links und rechts am Straßenrand, auf der Fahrbahn kommt ein Bus nicht mehr durch, davor und dahinter staut sich der Verkehr. Ein Szenario, dass so in der Ortsdurchfahrt von Auersmacher keine Seltenheit ist. Immer wieder sorgen parkende Auto für ein Verkehrschaos – vor allem auf einem etwa 100 Meter langen Stück der Saarlandstraße von der St. Barbarastraße bis zum Alten Friedhof. „Vor wenigen Wochen war das für den ÖPNV zuständige Busunternehmen bei mir im Rathaus und hat gesagt, dass keine Busse mehr durch Auersmacher fahren werden, wenn sich die Situation nicht ändert“, sagt Kleinblittersdorfs Bürgermeister Rainer Lang (SPD). „Das Busunternehmen beschwert sich schon seit Jahren mit Schreiben an die Gemeindeverwaltung. Wir müssen jetzt handeln. Da die Busse dort öfter stecken bleiben, verpassen Bürger die Saarbahn in Kleinblittersdorf“, ergänzt Lang. In den nächsten beiden Wochen soll auf dem beschriebenen Teilstück der Saarlandstraße ein Parkverbot auf beiden Seiten eingerichtet werden. „Gemeinwohl geht vor Einzelinteresse“, sagt der Auersmacher Ortsvorsteher Thomas Unold (CDU). „Es wird zunächst eine Testphase sein, um zu sehen, ob das Parkverbot die erwünschte Wirkung hat oder ob sich das Problem nur in andere Teile der Straße oder der Nebenstraßen verlagert.“