Adventsmarkt in Kleinblittersdorf : Adventsmarkt auf dem Wintringer Hof

Adventsmarkt in Kleinblittersdorf

Auf dem Wintringer Hof der Lebenshilfe Obere Saar ist Adventsmarkt.

(leh) Die Lebenshilfe Obere Saar lädt für den kommenden Sonntag, 24. November, von 13 bis 17 Uhr zum Adventsmarkt auf ihren Wintringer Hof ein. In den Gewächshäusern gibt es Adventskränze und anderen vorweihnachtlichen Wohnungsschmuck, den die Gärtner für den Markt hergestellt haben. Der Hofladen ist geöffnet, und es ist ein Kulturprogramm vorbereitet. In der Wintringer Kapelle gibt es Musik und Lesungen. Der Wintringer Hof liegt an der Landstraße zwischen Kleinblittersdorf und Bliesransbach.