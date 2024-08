Kleinblittersdorf Pfiffige „Abstimmung“ hilft gegen Kippen-Müll

Darunter stehen über zwei länglichen und durchsichtigen Gefäßen die beiden Antwort-Möglichkeiten „Am Meer“ oder „In den Bergen“. Jeder, der möchte, kann die gerauchte Zigarette in eines der beiden Gefäße werfen. Nach einer Woche wurden schon viele Zigarettenkippen eingeworfen. Ergebnis: Der Urlaub am Meer führt knapp vor dem Urlaub in den Bergen. „Während einiger Aufräumaktionen im Ortsteil Kleinblittersdorf, sei es beim Saarland picobello oder beim World Cleanup Day, wurden mehrere Tausend Zigarettenstummel im Bereich der Saarbahn-Verknüpfungsstelle in Kleinblittersdorf gesammelt. Zigarettenstummel sind ein oft übersehenes, aber ernstzunehmendes Umweltproblem. Jährlich werden weltweit Milliarden von Zigaretten geraucht und ihre Stummel oftmals achtlos auf der Straße oder in der Natur entsorgt. Diese kleinen Überreste haben jedoch weitreichende negative Auswirkungen auf unsere Umwelt“, sagt Kleinblittersdorfs Bürgermeister Rainer Lang (SPD). Das Problem sind die Filter der Zigaretten, die aus dem Kunststoff Celluloseacetat bestehen. „Sie zersetzen sich nur langsam und verbleiben somit Jahrzehnte in der Umwelt. In dieser Zeit geben sie durch Regen und die eintretende Zersetzung die darin enthaltenen Giftstoffe wie Nikotin, Teer und Schwermetalle in den Boden und letztlich auch in unser Grundwasser ab. Diese Substanzen können nicht nur die Gesundheit von Pflanzen und Tieren gefährden, sondern auch in die Nahrungskette gelangen und letztendlich den Menschen schaden“, sagt Sebastian Haßler, der Naturschutzbeauftragte von Kleinblittersdorf. Er ist auch im Vorstand des Vereins Cleanup-Saarland und hatte die Idee von den Abstimm-Aschenbechern. „Die weggeworfenen Zigarettenstummel tragen zudem zur Verschmutzung unserer Städte und Landschaften bei. Sie sind eine der häufigsten Formen von Müll in urbanen Gebieten und beeinträchtigen das Gemeinde- oder Stadtbild erheblich. Die Beseitigung dieser Abfälle kostet Kommunen jährlich Millionen von Euro, die besser in Umweltschutzmaßnahmen oder soziale Projekte investiert werden könnten“, so Sebastian Haßler weiter. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist es der Gemeinde Kleinblittersdorf wichtig, das Bewusstsein für die richtige Entsorgung von Zigarettenstummeln zu schärfen. Die Gemeinde möchte mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass Umweltschutz und Bürgerbeteiligung Hand in Hand gehen können. Kleinblittersdorfs Ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr (SPD) weist darauf hin, dass der Abstimmungsaschenbecher eine spielerische Möglichkeit bietet, seine Meinung zu äußern und gleichzeitig einen Beitrag zur Sauberkeit der Saarbahn-Verknüpfungsstelle zu leisten.