Erntedankfest 24-jährige Hélène ist die neue Erntekönigin

Die 24-Jährige ist die 62. Erntekönigin des Ortes. Ihre Vorgängerin Natascha Niederländer war am Samstag zur Amtsübergabe auch anwesend. Sie unterbrach extra ihren dreiwöchigen Spanienurlaub und flog am Samstag nach Deutschland und am Sonntag wieder zurück nach Spanien. „Es ist schade, dass das Jahr so schnell vorbei ging. Erntekönigin zu sein ist wirklich eine Ehre. Beim Biosphären-Fest in Kleinblittersdorf konnte ich dem ganzen Saarland unsere Tradition vorstellen“, sagte Niederländer.