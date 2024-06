Kirchenmusikalisches Jubiläum Ein alter Chor kommt ganz jung rüber

Die Moderation des Abends übernimmt Medienprofi Roman Bonnaire. An der Orgel und am Klavier begleitet Sebastian Benetello die Chöre. „Da wir sechsstimmig singen werden und dem Publikum etwas bieten möchten, konzentriere ich mich am Samstag auf das Dirigieren. Jeder hat seine Aufgabe, und wir hoffen, dass wir dem Publikum eine schöne Unterhaltung anbieten können“, so Matthias Strauß.