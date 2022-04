Strom für 7700 Haushalte : Kooperationsrat genehmigt Solarpark am Hartungshof in Bliesransbach

Auf dieser 21 Hektar großen Freifläche in Bliesransbach haben die Vorarbeiten für eine Großflächen-Photovoltaikanlage bereits begonnen. Der Kooperationsrat gab dafür in seiner Sitzung grünes Licht. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken/Bliesransbach Die Anlage in Bliesransbach soll künftig alle 7700 Haushalte in Kleinblittersdorf mit sauberer Energie versorgen. Allerdings wurde auch scharfe Kritik am Kurs anderer Gemeinden laut.