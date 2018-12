später lesen Kurzmeldung Klangmeditation im Seniorenhaus Teilen

Im Rahmen des „Kulturcafé Dudweiler“ findet am kommenden Dienstag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr im Multifunktionsraum des Seniorenhauses St. Irmina in Dudweiler in der Klosterstraße 16 eine Klangmeditation unter Anleitung von Maria Magdalena Meyer statt.