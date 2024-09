Protest im Saarbrücker STadtwald Eilantrag soll alte Buchen im Saarbrücker Stadtwald retten

Mit den Aktivisten, die am vergangenen Wochenende unter dem Namen „Barrio Hanni“ ein Protest-Camp im Saarbrücker Stadtwald errichtet haben, steht der BUND nicht in Kontakt. Er wurde wie viele saarländische Naturschützer überrascht von der Ankunft der Waldbesetzer, die, wie es scheint, bereits Erfahrung mit Protestcamps aus anderen Bundesländern mitbrachten. Für die Polizei im Saarland ist diese Art des Protests Neuland. Mit der Bürgerinitiative „Hanni bleibt“, die seit Monaten mit Aktionen wie „Waldspaziergängen“ auf die drohende Gefahr für die alten Buchen hinweist, stehe man in einem guten Kontakt, sagt der Pressesprecher im Landespolizeipräsidium, Falk Hasenberg. Der Umgang mit den angereisten Waldbesetzern ist offenbar deutlich schwieriger. „Wir bieten im Wald Gespräche an, aber die meisten wollen nicht mit uns reden. Es gibt dort keine Ansprechpartner. Der größte Teil der rund 20 Aktivisten ist vermummt“, berichtet Hasenberg, der sich am Sonntag vor Ort ein Bild machte. Aggressives Auftreten, verbale Attacken gegen Polizisten seien nicht selten. Ein Aktivist und freier Journalist aus Leipzig habe am Wochenende noch als Gesprächspartner fungiert, er sei aber inzwischen abgereist.