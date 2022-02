Hohe Energieeffizienz von neuen „Faultürmen“ : Kläranlage Brebach wird eine der modernsten in Europa

Die Kläranlage in Brebach soll bis zum Jahr 2024 eine der modernsten Kläranlagen in Europa werden. Der erste sogenannte Faulturm dort steht bereits, der zweite soll bis Ende der Woche hochgezogen werden. Foto: Heiko Lehmann

Brebach Sie werden in einem neuen Verfahren sehr schnell hochgezogen, sind ausgesprochen energieeffizient und ein Vorzeigeprojekt des Entsorgungsverbands Saar (EVS): zwei neue „Faultürme“ in der Kläranlage in Brebach.

Auf den ersten Blick sind es nur ein fertig gebauter Faulturm und ein noch im Bau befindlicher Faulturm im ehemaligen Belebungsbecken der Kläranlage Brebach. Auf den zweiten Blick steckt allerdings ein bislang in Deutschland einzigartiges Verfahren dahinter. „Der erste Faulturm wurde in der vergangenen Woche in nur fünf Tagen hochgezogen, und der zweite Faulturm folgt in dieser Woche bis Samstag ebenfalls in nur fünf Tagen. Durch dieses Verfahren sparen wir insgesamt 20 Wochen Bauzeit“, sagt Georg Jungmann, der Geschäftsführer des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) am Dienstag auf dem Gelände der Kläranlage Brebach. Der EVS ist der Betreiber der Anlage. Verantwortlich für die außergewöhnliche und schnelle Bauweise der Türme ist das Unternehmen Wolf und Sofsky aus Zweibrücken. Das Unternehmen war beim Ausschreibungsverfahren der günstigste Anbieter und bekam den Zuschlag zum Bau. „Wir haben uns ein geeignetes Bauverfahren überlegt und haben uns für eine Gleitbauweise entschieden. Es ist die perfekte Lösung. Auch wir sparen so 20 Wochen an Bauzeit und es ist für alle Beteiligten sehr wirtschaftlich“, sagt Daniel Brill, der Geschäftsführer von Wolf und Sofsky. Normalerweise werden solche Türme in mehreren Abschnitten gebaut, bei denen einzelne Betonelemente mit Fugen miteinander verbunden werden. In Brebach einstehen die beiden 16 Meter hohen Türme (Innendurchmesser: 12,8 Meter) fugenlos und in einem Guss.

„Das gesamte Schalungssystem liegt wie ein Ring um den Turm, ist 1,2 Meter hoch und zieht sich selbstständig und hydraulisch nach oben. Oben wird quasi durchgehend Beton eingefüllt und in regelmäßigen Zeitabständen verlässt die Gleitschalung unten die fertige Betonwand und zieht sich nach oben. So können wir 13 Zentimeter pro Stunde betonieren. Wir arbeiten in drei Schichten fünf Tage und Nächte durch und dann ist der Turm fertig“, erklärt Daniel Brill die spektakuläre Technik. Das Schalungssystem stammt von der Firma Doka aus Österreich, einem weltweit führenden Unternehmen für innovative Schalungen.

Die zwei neuen Faultürme in der Kläranlage Brebach gehören zu einem Projekt, in das der EVS zehn Millionen Euro in Brebach investiert. „Wir werden künftig unseren eigenen Strom und unsere eigene Wärme produzieren. Zudem werden weniger Entsorgungskosten für den Klärschlamm anfallen. Das Projekt soll im Jahr 2024 angeschlossen sein“, sagt Georg Jungmann. Als Grund für das Projekt nennt der EVS die gestiegenen Strompreise und der Umweltgedanke. „Wir machen uns durch das Projekt in den kommenden Jahren ein großes Stück unabhängig und von den immer höher steigenden Strompreisen. In Brebach werden wir den Strombedarf zu rund zwei Drittel und den Wärmebedarf komplett durch die Nutzung der Energiepotenziale aus den Abwasserreinigungs- und Klärschlammbehandlungsprozessen decken können. Zudem sparen sparen wir pro Jahr zwei Millionen Kilogramm CO2 ein“, so Georg Jungmann weiter.

Der auf der Anlage anfallende Klärschlamm wird in die neuen Faultürme gepumpt, wo er bis zu 20 Tage bleibt. „In dieser Zeit entsteht durch die Arbeit von Mikroorganismen Faulgas, das wir direkt zur Strom- und Wärmegewinnung nutzen können. Aus der Restmenge an Schlamm entsteht Düngemittel“, erklärt Thomas Uckschies, der Bereichsleiter Abwasserwirtschaft beim EVS. Ein Düngemittel, das sogar gesetzlich vorgeschrieben ist. „Wir sind gesetzlich noch bis zum Ende des Jahrzehnts dazu verpflichtet, aus dem Klärschlamm Phosphor zu gewinnen, das zur Düngung eingesetzt wird. Es gibt mittlerweile auch Verfahren, bei denen der Klärschlamm verbrannt wird, um aus der Asche ein Düngemittel zu gewinnen. Aber wir sind da zurückhaltend, da bei einer Verbrennung wieder CO2 entsteht und unser Ziel ja eigentlich ist, dies einzusparen“, berichtet Georg Jungmann von einem sehr komplexen Verfahren. Fest steht allerdings, dass die Kläranlage in Brebach, so der EVS, eine der modernsten Kläranlagen in ganz Europa wird.