Erste Kita an der Oberen Saar Tausende Kinder begleitet – Kleinblittersdorfer Kita-Legende hört auf

Es war so etwas wie die Geburtsstunde der Krippenplätze an der Oberen Saar. „Das war spektakulär, und wir wurden belächelt. Eltern, die so junge Kinder weggaben, um arbeiten zu können, wurden damals nicht selten als Rabeneltern abgestempelt“, erinnert sich die Kita-Leiterin. Doch das Umdenken in der Bevölkerung ging ganz schnell: Mitte der 1990er Jahre waren es schon 72 Kinder und bei einer neuen Standortsuche wurde man neben dem Schulzentrum fündig. Heute besuchen 112 Kinder die Kindertagesstätte. Es gibt vier altersgemischte Gruppen (eins bis sechs Jahre), eine Krippengruppe (eins bis drei Jahre) und eine Hort-Gruppe zur Nachmittags- und Ferienbetreuung für Grundschulkinder. Es gibt 20 Räume, darunter auch eine eigene Küche, in der jeden Tag für die Kinder gekocht wird. 20 Erzieherinnen sind angestellt, hinzu kommen Hauswirtschaftskräfte und Praktikanten.