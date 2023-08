„Da können sich andere eine Scheibe abschneiden“ Auch ohne Umzug feiert Gersweiler seine Kirmes

Die 55-Jährige berichtete, dass auch in diesem Jahr Samstagsabends der „Kirwehannes“ aufgestellt wurde. „In diesem Jahr wurde er von unserer Jugend gebastelt. Der Kirwehannes ist gefüllt mit Stroh, wird Samstagsabends aufgestellt, in den nächsten Tagen von einem ansässigen Verein gestohlen und schließlich wird verhandelt, sodass wir diesen zurückbekommen. Meistens geht’s dabei um Bier oder ähnliches. Am Dienstagabend wird die Figur dann feierlich verbrannt“, so Lenard.