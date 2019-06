Kirchliches Leben : Kirchengemeinde lädt Konfirmations-Jubilare ein

Dudweiler (red) Die Evangelische Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr feiert in der Christuskirche am Sonntag, 16. Juni, Konfirmations-Jubiläen. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Eingeladen sind alle, die 1969, 1959, 1954, 1949, 1944, 1939 oder früher in Dudweiler und Herrensohr konfirmiert wurden.

Selbstverständlich sind jene willkommen, die außerhalb konfirmiert wurden und an der Feier in ihrer Heimatgemeinde nicht teilnehmen können. Nach dem Gottesdienst ist im Oberlinhaus ein Empfang für die Jubilare mit ihren Angehörigen.