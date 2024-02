Leitungsteam des Pastoralen Raums Neuer Dekan von Saarbrücken fordert: AfD-Mitglieder sollen keine ehrenamtlichen Kirchenämter ausüben dürfen

Auch im Saarland, dem mit Blick auf den Bevölkerungsanteil katholischsten deutschen Bundesland, laufen der Kirche immer mehr Menschen davon. Doch der vom Trierer Bischof berufene und gerade in sein Amt gestartete neue Dekan im Pastoralen Raum Saarbrücken, Pfarrer Frank Kleinjohann, gibt sich optimistisch, im engen Gesprächskontakt mit möglichst vielen Menschen und Gruppierungen all die Herausforderungen in Krisenzeiten meistern zu können.