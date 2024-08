Tierquälerei im Deutsch-Französischen Garten DFG-Besucher machen Jagd auf Wildvögel

Aktuell seien außerdem zwei Nilgänse im DFG, in deren Körper Pfeile stecken würden. In einem Fall stecke der Pfeil tief in dem Tier, nur das Pfeilende schaue heraus. So etwas komme immer wieder vor, wobei die beiden Frauen noch nie einen Schützen im DFG beobachtet haben. „Wir vermuten daher, dass die Tiere an der Saar beschossen wurden und sich in den DFG zurückzogen. Es sind immer Nilgänse, auf die geschossen wird“, sagen die beiden Frauen, die nach eigenen Angaben keine Tierschutzaktivisten sind, sondern lediglich durch die örtliche Nähe ihres Kiosks zu den Tieren diese traurigen Beobachtungen machen. Sie wünschen sich eine geschützte Rückzugszone für die Tiere, früher habe es Zäune und einen Parkwächter gegeben, das sei beides nicht mehr da. Hin und wieder werde eine Security im DFG eingesetzt, das nutze aber wenig. Die Frauen ärgern sich auch darüber, dass viele Radfahrer die eigens angelegten Radwege im DFG nicht benutzten und sehen E-Scooter als großes Problem.