Kindgerechte Vorlesungen an der Saar-Uni Kinderuni: In der neuen Vorlesungsreihe geht’s um Fußball

In seiner Vorlesung am 8. Mai wird der Sport- und Präventivmediziner Professor Dr. Tim Meyer die Frage klären: „Wie fit müssen unsere Nationalspieler für die EM sein?“. Er sagt: „Alle zehn Feldspieler beim Fußball müssen über 90 Minuten große Strecken laufen. Anders als bei einem 10000-Meter-Läufer geschieht dies mit wechselndem Tempo, vielen Richtungswechseln und sogar mit einigen Sprüngen“. Dafür müssen die Spieler gut trainiert, also richtig „fit“ sein. Meyer: „Das gilt natürlich besonders für unsere Nationalspieler, die im Juni und Juli bei der Europameisterschaft in Deutschland antreten.“ Der Sportmediziner wird mit den Kindern besprechen, was besonders ist an der Fitness der Fußballer. Dabei wird es auch darum gehen, wie eine typische Vorbereitung auf ein Turnier, wie die Euro 2024, aussieht.