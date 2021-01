Brandbrief : Kindertagespfleger fordern Unterstützung vom Regionalverband

Saarbrücken Tagesmütter und -väter schicken einen „Hilferuf“ an die Verantwortlichen und politischen Entscheidungsträger. Sie fühlen sich in der Krise vergessen.

In einem offenen Brief haben sich Kindertagespflegepersonen im Regionalverband an die Politik gewandt. Darin fordern Tagesmütter und -väter mehr Anerkenntnis für ihre Arbeit „an vorderster Front“ sowie mehr Fürsorge auch in Form von finanzieller Unterstützung von den verantwortlichen Stellen. Sie kritisieren unter anderem, dass sie anders als etwa Erzieherinnen und Erzieher keinen Anspruch auf eine frühzeitige Corona-Impfung hätten und oft nicht zeitnah über neue Maßnahmen und Verordnungen informiert würden.