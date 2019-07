Hilfe für Erstklässler : Kinderschutzbund sammelt gebrauchte Schulranzen

Regionalverband (red) Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Saarbrücken, sammelt gut erhaltene Ranzen für bedürftige Grundschüler aus dem Regionalverband. Wer Ranzen nicht mehr benötigt, kann sie – gern gefüllt mit Mäppchen, Stiften und Heften – in der Geschäftsstelle Am Schlossberg 3 in Alt-Saarbrücken abgeben.

Sie ist täglich geöffnet von 10 bis 12 Uhr. Diese Aktion verhalf schon rund 400 Kindern zum guten Schulstart.