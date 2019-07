Ehrenamt : Kinderschutzbund Saarbrücken sucht Leselernhelfer

Saarbrücken Im Rahmen des Projekts „Schulen stark machen“ bildet das Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung und Kultur und dem Saarbrücker Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbundes ehrenamtliche Leselernhelfer aus, die ab dem kommenden Schuljahr 2019/2020 Schüler an den Grundschulen Weyersberg, Wallenbaum und Völklingen Bergstraße unterstützen sollen.

Der Kurs läuft am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr in den Räumen des LPM in Dudweiler. Zunächst wird der Begriff Leselernhelfer erklärt. Dazu gibt es Leseexperimente und Selbsterfahrungstests. Die weitere Begleitung der Leselernhelfer übernimmt der Kinderschutzbund. Dort finden die Ehrenamtlichen auch Ansprechpartner, können an regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen und ihre Erfahrungen austauschen.