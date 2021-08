Saarbrücken : Kinderschützer bieten nicht nur schöne Ranzen

Eddie, Alexandra und Celina (von links), die der Kinderbund in seinem sogenannten Brückentage-Angebot betreut, zeigen einen Teil der Ranzen, die der Kinderschutzbund vorrätig hat. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Der Kinderschutzbund versorgt Familien, die nur wenig Geld haben, mit Schulzubehör. Und er betreut Jungen und Mädchen. Denn im Regionalverband fehlten voriges Jahr 1650 Kindergartenplätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Beim Kinderschutzbund Saarbrücken gibt es noch freie Plätze im sogenannten frühkindlichen Brückentage-Angebot. Das teilte der Kinderschutzbund der SZ mit. Das Angebot ist für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren gedacht, die keinen Kindergartenplatz bekamen. Voriges Jahr waren im Regionalverband 1650 Jungen und Mädchen ohne Kindergartenplatz, der ihnen rechtlich zusteht. Der Kinderschutzbund bietet zehn Kindern einen Platz. Aktuell sind noch acht Plätze frei. Dienstags, mittwochs und donnerstags werden die Kinder jeweils von 8 bis 13 Uhr von Fachkräften betreut. Das Brückentage-Angebot ist in der Zentrale des Kinderschutzbundes Am Schlossberg 3 in Alt-Saarbrücken. „Unsere neuen Schwerpunkte sind eine nachhaltige Ernährung und Bewegung sowie das Vermeiden von Müll. Wir kochen mit den Kindern Gerichte aus der ganzen Welt und vorzugsweise aus den Heimatländern der Kinder“, sagt Gerda Scheel, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes.

Am Schlossberg 3 ist ein wichtiges Angebot wieder zu finden. Wegen Corona konnte der Kinderschutzbund mehr als ein Jahr lang keine Kleiderspenden annehmen und durfte auch keine Textilien mehr ausgeben. „Wir gaben unseren gesamten Kleiderbestand an soziale Einrichtungen ab. Die waren sehr froh darüber. Ab sofort können die Leute wieder zu uns kommen, Kleider für Kinder abgeben oder auch mitnehmen“, sagt Annette Schütz aus dem Kinderschutzbund-Vorstand. Die Kleidergrößen reichen von 50 bis 146. Darüber hinaus gibt es Kinderbettwäsche, Kinderhandtücher und Kinderschuhe. Die Kleider-Lobby wurde vor drei Jahren eingerichtet, und der Kinderschutzbund richtet sie in erster Linie an bedürftige Familien, denen es nicht möglich ist Kleider in Geschäften zu kaufen. Ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Kleider-Lobby, die montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet ist. Das dritte und derzeit besonders wichtige Angebot des Kinderschutzbundes ist die Schulranzen-Aktion. Im siebten Jahr in Folge kümmert sich die Organisation darum, dass möglichst viele Kinder einen Ranzen haben, wenn die Schule wieder startet.

„Die Nachfrage ist in jedem Jahr sehr groß. Im vergangenen Jahr konnten wir 172 Ranzen an Kinder verteilen, die keinen hatten. In diesem Jahr sind wir jetzt schon bei 73 Ranzen. Die Aktion geht bis in den Herbst hinein“, erklärt Gerda Scheel. In der vergangenen Woche kam eine Frau am Schlossberg vorbei und schenkte dem Bund eine große Kiste mit ganz neuen Turnbeuteln und Schreibmäppchen, mit denen die Ranzen ausgestattet wurden. „Wir habe noch viele Ranzen auf Vorrat und bekommen auch immer neue dazu. Jeder, der einen Ranzen braucht, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Gerda Scheel.

Der Kinderschutzbund versorgte in sieben Jahren schon mehr als 1000 Kinder mit Schulranzen. „Aktuell brauchen wir vermehrt Rucksäcke für Kinder und Jugendliche, die auf weiterführende Schulen gehen. Dafür gibt es zurzeit eine sehr große Nachfrage“, sagt Annette Schütz.