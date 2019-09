Gebraucht : Kinderkleider- und Spielzeugbasar

Der 22. Fischbacher Kinderkleider- und Spielzeugbasar beginnt am Sonntag, 8. September, um 13.30 Uhr in der Fischbachhalle. Er endet um 16.30 Uhr. Rund 100 Aussteller bieten ein breites Sortiment an Second-Hand-Ware.

