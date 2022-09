Für den guten Zweck : Biker-Tour und Tattoos bringen 10 000 Euro

Das Kinderhospiz- und Palliativteam freut sich über eine Spende von gut 10 000 Euro, überreicht vom Verein Rock & Pop am Donnerstag auf dem Vorplatz des Saarbrücker Schlosses. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der Verein Rock & Pop hat gestern auf dem Vorplatz des Saarbrücker Schlosses den Erlös aus der Benefizveranstaltung „2. Saarland Run – ride for children“ an das Kinderhospiz- und Palliativteam überreicht.

„Der Spendenerlös der Biker beläuft sich auf 8489,81 Euro. Zennure Marotta tätowierte für den guten Zweck und sammelte so mit ihrem Studio Herzblut Tattoo Altenkessel zusätzlich 1600 Euro. So konnten insgesamt über 10 000 Euro gesammelt werden“, sagte Marius Altmeier vom Verein Rock & Pop. „Wir freuen uns sehr über die Spende. Das Geld soll für Therapien genutzt werden. Ob für eine Pferde- oder Hundetherapie oder zum Beispiel Musiktherapien. Die Spendensumme fließt in diese Projekte ein“, sagte Gertrud Kiefer von der Hospizleitung des Kinderhospiz- und Palliativteams.