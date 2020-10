Aktion in Saarbrücken : Kinderhilfswerk demonstriert gegen Gewalt

Saarbrücken Saarbrücker Unicef-Aktivistinnen und der Kinderschutzbund weisen auf die meist versteckte Not von Jungen und Mädchen hin.

Corona beherrscht weltweit die Schlagzeilen und erschwert die ohnehin oft mühselige Arbeit für Menschenrechte und Kinderschutz. In dieser schwierigen Zeit wiesen die Arbeitsgruppe Saarbrücken des Kinderhilfswerks Unicef und Vertreterinnen des Kinderschutzbundes Saarbrücken hin auf Gewalt gegen Jungen und Mädchen. Die Aktion war Teil der Kampagne „#Niemals Gewalt – Gewalt hinterlässt Spuren“. Rund um den Info-Stand spannten die Frauen eine blaue Wäscheleine und bestückten sie mit Informationen über Gewalt gegen Kinder. Auf den Tischen waren Informationsmaterial, Blätter zum Sammeln wertschätzender und positiver Sprüche, „Kinderrechtssteine“, „Sorgenpüppchen“ sowie eine Spendendose aufgestellt. Und natürlich standen in der Corona-Zeit Desinfektionsmittel bereit. Zwar eilten viele Passanten am Stand vorbei. Zugleich ließen andere sich darauf ein, zu schauen, was die Frauen symbolisch unter einen Teppich gekehrt hatten, kehrten es wieder mit hervor und diskutierten über Gewalt gegen Kinder.