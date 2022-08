Sommerspaß : Kinderfest im Deutsch-Französischen Garten krönt eine Woche voller Ferienangebote (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Werktags machten täglich 300 Jungen und Mädchen im Deutsch-Französischen Garten mit. 30 000 kamen zum Finale am Sonntag.

Am Sonntag verwandelte sich der Deutsch-Französische-Garten in ein Paradies für Kinder. Tausende Besucher kamen. Das Fest war der spektakuläre Abschluss einer ganzen Woche voller Angebote für junge Leute. Malen, Basteln, Tanzen und vieles mehr sollten Spaß in die Ferien bringen. „Letztes Jahr konnte wegen der Coronapandemie nur die Kinderwoche stattfinden. Die wurde super angenommen, und wir wollten dieses Jahr auch nicht auf das große Kinderfest verzichten“, sagte Vanessa Laub vom Kulturamt der Stadt Saarbrücken. Unter der Woche hätten viele Familien die Angebote genutzt. „Wir rechnen damit, dass es pro Tag circa 300 Besucher waren und dass es heute um die 30 000 sind. Wir merken, dass die Leute wieder raus wollen. Die Stimmung ist super“, sagte Laub.

Auch der Zauberer Henri Heinz und die Clownerien von Heike Laub gefielen den jungen Gästen. Mit dabei waren Emilie Hertel (8) und ihre Mama Sabrina: „Ich habe schon fast alles ausprobiert. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, kann ich gar nicht so genau sagen.“ Die Schülerin war nicht zum ersten Mal beim Kinderfest. „Wir waren letztes Jahr bei der Kinderwoche schon hier. Aber da war es nicht so schön, da es noch einige Corona-Auflagen gab. Ich bin froh, dass es dieses Jahr wieder normal stattfinden kann. Die Woche über waren wir auch schon da und haben uns das Angebot angeschaut“, sagte Sabrina Hertel. Emilie ist zufrieden mit dem Fest am Schluss: „Es hat alles Spaß gemacht. Ich habe sogar bei einem Hula-Hoop-Wettbewerb mitgemacht“, sagt die Achtjährige.